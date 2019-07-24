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Liverpool ilk dostu Sevilla'da yeni kit

Liverpool, 2019-20 New Balance üçüncü setini, ilk kez Fenerbahçe'deki Boston tarafındaki Sevilla tarafıyla karşı karşıya kaldıklarında giydi. Divock Origi, ABD'deki üç maç öncesi sezon turnesinin ikinci maçında Kızıllar için gol attı.

24.07.2019 20:06
Liverpool ilk dostu Sevilla'da yeni kit
Liverpool, 2019-20 New Balance üçüncü setini, ilk kez Fenerbahçe'deki Boston tarafındaki Sevilla tarafıyla karşı karşıya kaldıklarında giydi. Divock Origi, ABD'deki üç maç öncesi sezon turnesinin ikinci maçında Kızıllar için gol attı. Liverpool ilk dostu Sevilla'da yeni kit

New Balance, Fenerbahçe, Liverpool, Sevilla, Spor

Kaynak: Dugout

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