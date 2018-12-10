Liverpool, Joe Gomez'in Sözleşmesini Uzattı

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:29



10 Aralık 2018 Pazartesi 14:29

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, savunma oyuncusu Joe Gomez'in sözleşmesini uzattı.Liverpool Kulübü, 21 yaşındaki İngiliz futbolcu Gomez ile uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.Sözleşmenin detaylarını açıklayan İngiltere basını, genç futbolcunun 2022'de bitecek kontratının 2024'e kadar uzatıldığını öne sürdü.Burnley'ye karşı 5 Aralık'ta deplasmanda 3-1 kazanılan lig maçında sakatlanan ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Gomez, bu sezon 18 karşılaşmada görev yaptı.