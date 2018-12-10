Liverpool, Joe Gomez'in Sözleşmesini Uzattı

<div>Liverpool Kulübü, 21 yaşındaki İngiliz futbolcu Gomez ile uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.</div><div></div><div>Sözleşmenin detaylarını açıklayan İngiltere basını, genç futbolcunun 2022'de bitecek kontratının 2024'e kadar uzatıldığını öne sürdü</div> <div></div><div>Burnley'ye karşı 5 Aralık'ta deplasmanda 3-1 kazanılan lig maçında sakatlanan ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Gomez, bu sezon 18 karşılaşmada görev yaptı.</div> <div></div><div> <div style='position: relative;width: 100%;display: inline-block;'><div style='padding-top: 56.25%;'></div></div> </div><div></div><div></div>