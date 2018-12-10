10 Aralık 2018, 17:43
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Liverpool, Joe Gomez'in Sözleşmesini Uzattı

Liverpool, Joe Gomez

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, savunma oyuncusu Joe Gomez'in sözleşmesini uzattı.

Liverpool Kulübü, 21 yaşındaki İngiliz futbolcu Gomez ile uzun süreli  sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sözleşmenin detaylarını açıklayan İngiltere basını, genç futbolcunun  2022'de bitecek kontratının 2024'e kadar uzatıldığını öne sürdü
Burnley'ye karşı 5 Aralık'ta deplasmanda 3-1 kazanılan lig maçında  sakatlanan ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Gomez, bu sezon 18  karşılaşmada görev yaptı.
İngiltere,Liverpool

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