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Liverpool, 'Jürgen Klopp ile 2024'e kadar devam' dedi

İngiltere Premier Lig ekibi FC Liverpool'da, teknik direktör Jürgen Klopp'un sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı.

13.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:30Liverpool, 'Jürgen Klopp ile 2024'e kadar devam' dedi

İngiltere Premier Lig ekibi FC 'da, teknik direktör Jürgen Klopp'un sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı. Alman medyası gelişme için "Noel hediyesi" yorumunu yaptı.

İngiltere Premier Lig'de 46 puanla Leicester City'nin 8 puan önünde liderliğini sürdüren FC Liverpool, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kulübe kazandıran Jürgen Klopp'un sözleşmesini uzattı. 2015-2016 sezonundan bu yana Kırmızılar'ı çalıştıran 52 yaşındaki Alman teknik adam, "Bir anlaşmaya vardım ve 2024'e kadar sözleşme uzattık. Bazıları için iyi, bazıları için ise kötü haber" ifadeleriyle yeni anlaşmayı duyurdu.

"NOEL HEDİYESİ"

Başarılı teknik direktörün sözleşmesinin 4,5 yıl uzatılması Alman medyasında geniş yer buldu. Alman basını gelişmeyi, "FC Liverpool taraftarına ve Jürgen Klopp'e FC Liverpool'un Noel hediyesi" diye yorumladı.



Jürgen Klopp, Liverpool, Spor

Kaynak: DHA

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