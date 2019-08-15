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Liverpool kafilesi İstanbul'dan ayrıldı

UEFA Süper Kupa mücadelesinde dün İngiliz takımı Chelsea'yi penaltılarda yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Liverpool, İngiltere'ye gittiLİverpool kafilesini taşıyan otobüs, saat 13.30'da İstanbul Havalimanı'na geldi.

15.08.2019 14:11
Liverpool kafilesi İstanbul'dan ayrıldı
UEFA Süper Kupa mücadelesinde dün İngiliz takımı Chelsea'yi penaltılarda yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Liverpool, İngiltere'ye gitti
Lİverpool kafilesini taşıyan otobüs, saat 13.30'da İstanbul Havalimanı'na geldi.
Otobüsten inen futbolcular ve teknik heyet valizlerini alarak geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Salonu'na giriş yaptı.
Pasaport işlemlerinin ardından Liveropool takımı, özel uçakla İngiltere'ye döndü.
Liverpool, Vodafone Park'ta normal süresi 1-1, uzatma devreleri 2-2 biten UEFA Süper Kupa maçında, Chelsea'yı penaltılarla 5-4 yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.

Süper Kupa, Liverpool, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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