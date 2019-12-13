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Liverpool, Klopp'un sözleşmesini uzattı

Liverpool, Teknik Direktör Jürgen Klopp'un sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

13.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:55Liverpool, Klopp'un sözleşmesini uzattı
, Teknik Direktör Jürgen Klopp'un sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Liverpool ile İngiltere Premier Ligi ikinci sırada tamamlayan, Şampiyonlar Ligi'nde ise şampiyonluğa ulaşan Liverpool'da Teknik Direktör Jürgen Klopp'un sözleşmesi uzatıldı. 2019-2020 sezonunda geride 16 haftada 15 galibiyet, 1 beraberlik alarak en takın rakibinin 8 puan önünde 46 puanla liderlik koltuğunda oturan Kırmızılar, deneyimli çalıştırıcı ile 2024 yılına kadar nikah tazeledi.

Yeni mukaveleye imza attıktan sonra açıklamalarda bulunan 52 yaşındaki teknik adam, "Kulübün gelişimini ve devam eden işbirliğini gördüğümde katkımın daha da artabileceğini düşünüyorum. İnsanlar sahadaki başarımızın gelişmesini tek bir ölçü olarak düşünüyor ama tek ölçü bu değil. Kulüp her yönüyle başarılı. Ayrılmayı hiç düşünmedim. Eğer başarılı olmasaydım tekrar imzalamayacaktım" dedi. - İSTANBUL

Jürgen Klopp, Liverpool, Spor

Kaynak: İHA

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