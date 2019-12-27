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Liverpool, Leicester City deplasmanında galibiyeti 4 golle aldı

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Liverpool, Leicester City'yi 4-0 yendi.

27.12.2019 01:00 | Son Güncelleme: 27.12.2019 01:00 Liverpool, Leicester City deplasmanında galibiyeti 4 golle aldı
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında , Leicester City'yi 4-0 yendi.
Ligin zirvesini ilgilendiren mücadelede Leicester City, Liverpool'u ağırladı. Liverpool, Firmino'nun 31 ve 74, Milner'ın 71 (penaltıdan), Alexander-Arnold'ın 78. dakikadaki golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Bir maç eksiği bulunan Liverpool, en yakın takipçisi Leicester City ile arasındaki farkı 13 puana, ligdeki yenilmezlik serisini de 35 karşılaşmaya çıkardı.
Ligi ilk 4'te bitirmeyi hedefleyen Chelsea, seyircisi önünde oynadığı Southampton maçını 2-0 kaybetti. Bu sonuçla Chelsea, son 7 maçta 5. mağlubiyetini aldı.
Tottenham, sahasında geri düştüğü Brighton müsabakasını, Kane'in 53 ve Alli'nin 72. dakikadaki golleriyle 2-1 kazandı.
Arsenal'in başına getirilen Mikel Arteta, teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına çıktı. Arsenal, konuk olduğu Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı.
Carlo Ancelotti yönetiminde ilk karşılaşmasına çıkan Everton ise evinde Burnley'i 1-0 mağlup etti.

Leicester City FC, Liverpool, Spor

Kaynak: AA

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