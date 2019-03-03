Everton ile Berabere Kalan Liverpool, Liderliği Manchester City'ye Kaptırdı

İngiltere Premier Ligde 29. hafta, Everton ile Liverpool arasındaki Merseyside derbisiyle tamamlandı. Everton'ın sahasında oynanan karşılaşma golsüz tamamlandı. Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, 74. dakikada oyuna dahil oldu.

CHELSEA FULHAM'I 2 GOLLE GEÇTİ

Günün diğer derbi maçında ise kümede kalma mücadelesi veren Fulham, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan Chelsea'yi ağırladı. Londra ekiplerini karşı karşıya getiren maçı, Higuain'in 20 ve Jorginho'nun 31. dakikadaki golleriyle 2-1 Chelsea kazandı. Fulham'ın golünü 27. dakikada Chambers kaydetti.

MANCHESTER CİTY LİDERLİĞİ KAPTI

Bu sonuçların ardından Liverpool, 71 puanlı Manchester City'nin 1 puan arkasında ikinciliğe geriledi. Bir maç eksiği bulunan Chelsea ise 56 puana ulaşarak 6. sıradaki yerini korudu.

Kaynak: AA