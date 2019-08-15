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Liverpool'lu taraftarların Taksim'de kupa coşkusu

Liverpool'lu taraftarların Taksim'de kupa coşkusuİSTANBUL - Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçını kazanan Liverpool'lu taraftarlar, Taksim Meydanında eğlenerek kupayı almanın keyfini çıkardı.

15.08.2019 03:46
Liverpool'lu taraftarların Taksim'de kupa coşkusu
Liverpool'lu taraftarların Taksim'de kupa coşkusu
İSTANBUL - Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçını kazanan Liverpool'lu taraftarlar, Taksim Meydanında eğlenerek kupayı almanın keyfini çıkardı. Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanan maçı penaltılarla kazanan Liverpool taraftarları Taksim Meydanında kupa coşkusunu meşale yakarak, halay çekerek doyasıya yaşadı.
UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park'ta karşı karşıya geldi. Saat 22.00'da başlayan mücadelenin 90 dakikası 1-1, uzatmalar ise 2-2 eşitlikle sona erdi ve seri penaltı atışlarına geçildi. Liverpool penaltılarda rakibini 5-4 yenerek kupanın sahibi oldu.
Liverpool'lu taraftarlar maç çıkışı stadyumdan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine çıkarak doyasıya eğlendi. Liverpool taraftarları meşale yakarak, halay çekerek tezahüratlarda bulundu. Kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise Taksim ve İstiklal caddesi çevresinde herhangi bir sorun yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.
Liverpool'lu taraftarların Taksim'de kupa coşkusu

Spor

Kaynak: İHA

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