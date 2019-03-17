Liverpool Maç Fazlasıyla Zirvede

İngiltere
Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool
, Fulham
'ı 2-1 mağlup etti.
Ligin 31. haftası, şampiyonluk yarışındaki Liverpool ile kümede kalma mücadelesi veren Fulham'ı karşı karşıya getirdi. Misafir Liverpool, Mane'nin 26. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Fulham'ın ara transfer döneminde Beşiktaş
'tan kadrosuna kattığı Ryan Babel
, 74. dakikada skoru 1-1'e getirdi. Liverpool, Milner'ın 81. dakikada penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Bu sonuçla 76 puana ulaşan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City
'nin 2 puan önünde liderliğe yükseldi. 19. sıradaki Fulham ise 17 puanda kaldı.
Fulham, Liverpool, Spor
Kaynak: AA