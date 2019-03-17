17 Mart 2019, 19:21
»»

Liverpool Maç Fazlasıyla Zirvede

Liverpool Maç Fazlasıyla Zirvede

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool, Fulham'ı 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool, Fulham'ı 2-1 mağlup etti.

Ligin 31. haftası, şampiyonluk yarışındaki Liverpool ile kümede kalma mücadelesi veren Fulham'ı karşı karşıya getirdi. Misafir Liverpool, Mane'nin 26. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Fulham'ın ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Ryan Babel, 74. dakikada skoru 1-1'e getirdi. Liverpool, Milner'ın 81. dakikada penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla 76 puana ulaşan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City'nin 2 puan önünde liderliğe yükseldi. 19. sıradaki Fulham ise 17 puanda kaldı. Fulham, Liverpool, Spor
Kaynak: AA


YORUMLAR