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Liverpool, Manchester City'yi 3 golle geçti!

İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, sahasında konuk ettiği Manchester City'yi 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Fabinho, Salah ve Sadio Mane kaydetti.

10.11.2019 21:38 | Son Güncelleme: 10.11.2019 22:33Liverpool, Manchester City'yi 3 golle geçti!

Premier Lig'in zirvesini ilgilendiren 12. hafta maçında ile Manchester City, Anfield Stadı'nda karşılaştı. Liverpool, 6. dakikada Fabinho, 13. dakikada Muhammed Salah ve 51. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle 3-0 üstünlük yakaladı. Konuk takım, 78. dakikada Bernardo Silva'nın attığı golle durumu 3-1'e getirdi ve Liverpool mücadeleden bu skorla galip ayrıldı.

LİVERPOOL ZİRVEDE TEK BAŞINA

Manchester City'de Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, mücadelede 90 dakika forma giydi. Bu sonuçla 34 puana ulaşan namağlup Liverpool, en yakın rakipleri Leicester City ve Chelsea'nin 8, son şampiyon Manchester City'nin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü. Öte yandan, günün diğer maçlarında Manchester United evinde Brighton'ı 3-1, Wolverhampton da sahasında Aston Villa'yı 2-1 yendi.


Manchester City, sadio mane, Liverpool, Spor

Kaynak: AA

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