Liverpool, Manchester United Engelini de Aştı: 3-1

Premier Lig'in 17. haftasının kapanış maçında Liverpool, Anfield Road'da Manchester United'ı ağırladı. Liverpool'da 24. dakikada Sadio Mane, Manchester United'da 33. dakikada Jesse Lingard'ın attığı gollerle ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı. İkinci devrede daha etkili bir performans ortaya koyan ev sahibi Liverpool, 73 ve 80. dakikalarda Xherdan Shaqiri'nin kaydettiği gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

LİVERPOOL, LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Ligde art arda 6. maçını kazanarak 45 puana yükselen Liverpool, Manchester City'nin bir puan önünde liderliğini korudu. Manchester United ise 26 puanla 6. sırada yer aldı.