Haberler » Spor » Liverpool normal süresi 5-5 berabere biten maçta penaltılarla Arsenal'i devirdi

Liverpool normal süresi 5-5 berabere biten maçta penaltılarla Arsenal'i devirdi

Premier Lig'in iki güçlü ekibi Liverpool ile Arsenal, İngiltere Lig Kupası son 16 turunda karşılaştı. Mücadelede tam 10 gol olurken turu geçen penaltılarla Liverpool oldu.

31.10.2019 08:57

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Liverpool ile Arsenal karşılaştı. Normal süresi 5-5 berabere biten maçta turu atlayan penaltılarla Liverpool oldu.

NORMAL SÜRESİ 5-5 BİTTİ

Mücadelenin 6. dakikasında Mustafi'nin kendi kalesine attığı golle öne geçen Liverpool, 19. dakikada Torreira'nın golüne engel olamadı ve skora denge geldi. Arsenal, Martinelli ile 26 ve 36. dakikada bulduğu iki golle skoru 3-1'e getirdi. İlk yarıda son sözü James Milner penaltıdan söyledi ve devreye Arsenal'in 3-2'lik üstünlüğüyle girildi. Arsenal, 54. dakikada Ashley Maitland-Niles'ın kaydettiği farkı bir kez daha 2'ye çıkardı. Liverpool, 58. dakikada Chamberlain ve 62. dakikada Origi'nin attığı gollerle skoru eşitledi. Dakikalar 70'i gösterdiğinde sahneye Joseph Wilock çıktı ve durumu 5-4 yaptı. Liverpool 90+4. dakikada Origi'nin attığı golle skoru 5-5'e getirdi ve penaltı atışlarına geçildi.

Liverpool penaltı atışlarına Arsenal'e 5-4 üstünlük sağladı ve İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Liverpool normal süresi 5-5 berabere biten maçta penaltılarla Arsenal'i devirdi

İngiltere, Liverpool, Arsenal, Spor


YORUMLAR (1)
SEPTİC:adamların maçınca bak bizimkiler ıkına ıkına bir gol atıyolar
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
10:57 Galatasaray, Süper Lig'de sahasında kaybetmiyor! 40 maç oldu...
10:57 Sergio Ramos, 16 yıldır bunu yapıyor!
10:57 Pınar Karşıyaka, Groningen'e fark attı! 16 yaşındaki Adem Bona ilk kez...
10:54 Orkid'den geleceğin voleybolcularına destek
10:47 Dortmund geriden gelip kazandı! M'Gladbach, Almanya Kupası dışında kaldı...
10:32 Zeki Çelik, Milan yolunda! İşte teklif...
10:27 Fenerbahçe - Zalgiris maçı saat kaçta?
31.10.2019 10:58:26