Liverpool, Manchester United'ı yendi ve puan farkını açtı

Puan tablosunun zirvesindeki Liverpool , haftanın kapanış mücadalesinde Manchester United'ı ağırladı.

Liverpool, Van Dijk'ın 14 ve Salah'ın 90+3'üncü dakikada attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 39 MAÇA ÇIKTI

Peş peşe 13. galibiyetine imza atan Liverpool, puanını 64'e, ligdeki yenilmezlik serisini ise 39 karşılaşmaya çıkardı.

Bir maç eksiği bulunan Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki farkı da 16 puana yükseltti.

Günün diğer maçında ise ligin 3. sırasındaki Leicester City, konuk olduğu Burnley'ye 2-1 yenildi ve 45 puanda kaldı.