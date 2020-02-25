Haberler » Spor » Liverpool, Premier Lig'de üst üste 18. galibiyetini aldı - Spor

Liverpool, Premier Lig'de üst üste 18. galibiyetini aldı

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool, 2-1 geriye düştüğü West Ham United maçını 3-2 kazandı.

25.02.2020 00:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 00:58Liverpool, Premier Lig'de üst üste 18. galibiyetini aldı
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında , 2-1 geriye düştüğü West Ham United maçını 3-2 kazandı.
Puan tablosunun zirvesindeki Liverpool, haftanın kapanış mücadalesinde West Ham United'ı ağırladı.
Liverpool, Wijnaldum'un 9, Salah'ın 68 ve Mane'nin 81. dakikadaki golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
West Ham United'ın gollerini ise 12. dakikada Diop ve 54. dakikada Fornals kaydetti.
Peş peşe 18. galibiyetine imza atan Liverpool, Manchester City'nin 2017-18 sezonunda kırdığı İngiltere liginin en uzun galibiyet serisi rekoruna da ortak oldu.
Puanını 79'a, ligdeki yenilmezlik serisini ise 44 karşılaşmaya çıkaran Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki 22 puanlık farkı korudu.

Manchester City, West Ham United, Liverpool, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  25 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 25 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:07  Distemper nedir? Köpekte gençlik hastalığı neden olur? Distemper belirtileri nelerdir?
16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
25.02.2020 01:51:31