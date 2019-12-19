Haberler » Spor » Liverpool'dan büyük sürpriz! Transfer resmen açıklandı - Spor

Liverpool'dan büyük sürpriz! Transfer resmen açıklandı

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Avusturya'nın Salzburg takımından Japon hücum oyuncusu Takumi Minamino'yu renklerine bağladı.

19.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:01

Kulübü, 24 yaşındaki Minamino ile transfer döneminin açılacağı 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalandığını duyurdu.

SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENDİ

İngiltere basınında, Liverpool'un Minamino'nun transferini, 7 milyon 250 bin sterlinlik serbest kalma bedelini ödeyerek gerçekleştirdiği iddia edildi. oyuncu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı öne sürüldü.

Kanat oyuncusu, forvet arkası ve santrfor pozisyonlarında görev yapabilen Minamino, 2015'te Japonya'nın Cerezo Osaka takımından 'a transfer olmuştu.

Japon futbolcu, bu sezon Salzburg formasıyla 22 maça çıktı ve 9 gol attı.

Liverpool'dan büyük sürpriz! Transfer resmen açıklandı

Avusturya, Liverpool, Salzburg, Japon, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:59 Spor Bakanı Kasapoğlu: Tesisleşme konusunda devrim niteliğinde işlere imza attık - Spor
12:59 Altay'da hedef Kenan - Spor
12:57 Mesut Özil için "Yok artık" dedirten sansür! - Spor
12:55 Diyarbakır Peyasspor hokeyde üçüncü oldu - Spor
12:54 Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı - Spor
12:29 Yanal'ın sabrı taştı! Derbide oynatmayacak - Spor
12:04 Menajeri Beşiktaş'la görüştüklerini açıkladı - Spor
11:38 Liverpool'dan büyük sürpriz! Transfer resmen açıklandı - Spor
10:20 Hocası hatasını anladı! Merih Demiral için çarpıcı sözler - Spor
19.12.2019 13:17:34