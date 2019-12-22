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Liverpool Şampiyon Oldu

2019 FIFA Dünya Kulüpler Kupası final maçında İngiliz ekibi Liverpool, normal süresi 0-0 sona eren mücadelede Brezilya temsilcisi Flamengo'yu uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

22.12.2019 04:16 | Son Güncelleme: 22.12.2019 04:16 Liverpool Şampiyon Oldu
2019 FIFA Dünya Kulüpler Kupası final maçında İngiliz ekibi , normal süresi 0-0 sona eren mücadelede Brezilya temsilcisi Flamengo'yu uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.



Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda oynanan müsabakada UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Liverpool ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nın şampiyonu Flamengo karşı karşıya geldi. Normal süresi golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Liverpool'a kupayı getiren golü 99'uncu dakikada Roberto Firmino kaydetti.

3'ÜNCÜLÜK MONTERREY'İN

2019 FIFA Dünya Kulüpler Kupası üçüncülük maçında ise Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Monterrey, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al Hilal'i normal ve uzatma süresi 2-2 biten mücadelede seri penaltılar sonucunda 4-3 mağlup ederek turnuvayı 3'üncü tamamladı.

NTV

Liverpool, Kültür Sanat

Kaynak: TheGeyik

kultur-sanat

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