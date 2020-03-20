Liverpool, statta günübirlik çalışanların maaşlarını ödemeye devam edecek

Premier Lig'de ligler ertelenmeden önce açık ara lider konumda bulunan Liverpool 'da maç günü günübirlik çalışan stat görevlilerinin maaşlarının ödenmeye devam edeceği kararı çıktı.

KULÜBE MALİYETİ 200-250 BİN POUND

Independent'ın haberinde Liverpool kulübünün maç günü çalışan yüzlerce çalışanın maçlar oynanmayacak olmasına rağmen mağdur edilmeyerek maaşlarının ödenmesi kararı aldığı belirtildi. Haberde maaşların 30 Nisan'a kadar ödenmeye devam edeceği ve bu ödemelerin kulübe 200-250 bin pounda mal olacağı ifade edildi.

Benzer şekilde Manchester United kulübünün de ligler seyircisiz tamamlanır veya sezon iptal olursa günübirlik maç görevlilerinin ücretlerinin eksiksiz ödeneceği haberleri İngiliz basınına yansıdı.

(Sporx)

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