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LİVERPOOL TARAFTARLARI İSTİKLAL CADDESİ'NDE EĞLENDİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHAChelsea ile Liverpool arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi Liverpool taraftarları Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde eğlendi.

13.08.2019 23:31
LİVERPOOL TARAFTARLARI İSTİKLAL CADDESİ'NDE EĞLENDİ
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
Chelsea ile Liverpool arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi Liverpool taraftarları Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde eğlendi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Taksim'de, Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı da güvenlik nedeniyle bariyerlerle kapatıldı.
Beşiktaş Park'ta yarın Chelsea ile Liverpool arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesinde İstanbul'a gelen Liverpool taraftarları Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde eğlendi, atkı ve kaşkol aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, alınan güvenlik tedbirleri kapsamında saat 22.30 itibariyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'ın etrafını bariyerlerle yaya trafiğine kapattı.
LİVERPOOL TARAFTARLARI İSTİKLAL CADDESİ'NDE EĞLENDİ

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Kaynak: DHA

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