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Liverpool taraftarları Taksim, Chelsea taraftarları Beşiktaş'ta toplanacak

UEFA Süper Kupa'da takımlarını desteklemek için İstanbul'a gelecek Liverpool ve Chelsea taraftarlarının kentteki programları belli oldu.

05.08.2019 16:16 Liverpool taraftarları Taksim, Chelsea taraftarları Beşiktaş'ta toplanacak
UEFA Süper Kupa'da takımlarını desteklemek için İstanbul'a gelecek Liverpool ve Chelsea taraftarlarının kentteki programları belli oldu. Programa göre; Liverpool taraftarları İstanbul Havalimanı'na, Chelsea taraftarları ise Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak.
Vodafone Park'ta 14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de, İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Chelsea, UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde iki takım taraftarlarının İstanbul'daki programları da belli oldu. İki takım taraftarları 12, 13 ve 14 Ağustos'ta İstanbul'a gelecek. Liverpool taraftarları İstanbul Havalimanı'na, Chelsea taraftarları ise Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak. Maç öncesinde Liverpool taraftarları Taksim'de toplanırken, Chelsea taraftarları ise Beşiktaş Çarşı'da maç saatini geniş güvenlik önemleri altında bekleyecek. İki takım taraftarları daha sonra polis kontrolünde maçın oynanacağı Vodafone Park'a hareket edecek.
İKİ TAKIM BAYRAKLARI KÖPRÜYE ASILACAK
UEFA Süper Kupa finali öncesi İstanbul'da iki takım adına da çeşitli çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda Liverpool ve Chelsea'nin bayrakları ve kazandıkları kupaların resimleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılacak.


- İstanbul

Süper Kupa, Liverpool, İstanbul, Spor

Kaynak: DHA

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