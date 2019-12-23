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Liverpool teknik direktörü Klopp, Dortmund Türkspor'a videolu mesaj gönderdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Almanya Amatör Futbol Ligi'nde şampiyonluğa oynayan Türkspor Dortmund takımına bir video mesaj göndererek başarılar diledi.

23.12.2019 22:45 | Son Güncelleme: 23.12.2019 22:48
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Amatör Futbol Ligi'nde şampiyonluğa oynayan Türkspor takımına bir mesaj göndererek başarılar diledi.
Kevin Grosskreutz'un çalıştırdığı Türkspor Dortmund'un başarılı bir sezon geçirerek şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu belirten Klopp, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen eski öğrencisi Grosskreutz'a da övgüler yağdırdı.
Mesajına "Liverpool'dan Dortmund'a merhaba" diyerek başlayan Klopp, Türkspor'un yazın düzenlemesi muhtemel olan şampiyonluk kutlamalarına zaman darlığı nedeniyle katılamayacağını söyledi.
Klopp mesajında, "Kevin benim çok amaçlı silahımdı ve her pozisyonda oynardı. Şampiyonluk yolunda kendisine ve Dortmund Türkspor takımına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp ile Cumartesi günü Katar'ın başkenti Doha'da Brezilya'nın Flamengo takımına karşı oynadığı final maçını 1-0 kazanarak Dünya Kulüpler Kupası Şampiyonu olmuştu.
Liverpool teknik direktörü Klopp, Dortmund Türkspor'a videolu mesaj gönderdi

Jürgen Klopp, Dortmund, Almanya, Güncel

Kaynak: AA


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