28 Kasım 2018, 14:45
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Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Tercüman'a Övgüde Bulundu: Çok Erotik Sesiniz Var

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, PSG ile oynayacakları maç öncesi tercümana övgüde bulundu: Çok erotik sesiniz var.

Liverpool, bu akşam Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Paris Saint Germain ile çok kritik bir maça çıkacak. Kırmızılar'ın teknik patronu Jurgen Klopp, deplasmanda oynayacakları mücadele öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti.

Neşeli olduğu görülen Alman menajer, sözlerini Fransızcaya çeviren tercümana çok ilginç bir övgüde bulundu. Klopp'un tercümana yönelik "Bu arada çok erotik bir sesiniz var." şeklindeki ifadeleri salonda gülüşmelere neden oldu.

(Fanatik)

Jurgen Klopp,Liverpool
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:45



YORUMLAR (4)
SİBEL: Bu sözü bir Türk teknik direktör söylese,vay haline
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HAYRİ: tercüman bayanmıymış.
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MAHMUT PAŞA: 3 gittim.. :)
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MÜGE ANLI: BAK SENİ BULURUM
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