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Liverpool, Uğurcan Çakır'ı takibe aldı

Başta İngiliz devi Liverpool olmak üzere birçok kulüp Trabzonspor'un başarılı genç kalecisi Uğurcan Çakır'ı takip ediyor.

29.10.2019 11:39

Süper Lig'in 9. hafta kapanış mücadelesinde Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Gol duellosu halinde geçen karşılaşma 2-2 sona erdi. Karşılıklı geçen mücadelede iki takım kalecileri resmen devleşti.

BİRÇOK SCOUT UĞURCAN'I İZLİYOR

Bordo-mavili ekibin genç file bekçisi Uğurcan Çakır, birçok pozisyonda turuncu-lacivertli ekibe geçit vermedi. Son dönemlerde dev kulüplerin gözdesi olan milli kaleci, bu karşılaşmada takip altındaydı.

Fotomaç'ın haberine göre; Birçok scout ekibinin 23 yaşındaki eldiveni izlemek için başvurduğu öğrenildi. Gözetimciler arasında Liverpool scout ekiplerinin de bulunduğu ifade edildi. Uğurcan'ı izlemek için akreditasyon yaptırırken socutlar arasında Liverpool'un oyuncu takibi yapan ekibi de dün maçtaydı.

"İNGİLİZ KULÜPLER ONUNLA İLGİLENDİ"

Uğurcan Çakır'ın ağabeyi Necdet Çakır, Krasnodar maçı öncesi ''Ailecek gurur içerisindeyiz. İngiliz kulüpler onunla ilgilendi. Ama Uğurcan'ın önceliği Trabzonspor. Transferi düşünmüyor. Biz ailecek Trabzonspor taraftarıyız"açıklamasını yapmıştı. Bordo-mavili filebekçisi için devre arasında resmi teklif yapılması bekleniyor.

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Trabzonspor, Liverpool, Spor


YORUMLAR (3)
SSK EMEKLİSİ:BİR KAÇ MAÇTA İZLEDİM İYİ YE GİDEN BİR KALECİ . HADİ HAYIRLISI .
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YORUMCU:altay daha iyi
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INGILTEREDE YASIYORUM HIC ÖYLE BIR DURUM OKUMADIM
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