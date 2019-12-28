Liverpool'un eski oyuncusu Samed Yeşil, Ankara Demirspor'a transfer oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 36 puanla lider tamamlayan Ankara Demirspor, Samed Yeşil'i renklerine bağladı.
Başkent ekibi, Almanya alt yaş milli takımlarının formasını giyen Türk asıllı forvet oyuncusuyla anlaşma sağladı.
LIVERPOOL'DA FORMA GİYMİŞTİ
Almanya'da Bayer Leverkusen alt yapısından yetişen 25 yaşındaki Samed Yeşil, bir dönem Liverpool'da da oynamıştı.
İsviçre'de Luzern, Yunanistan'da Panionios formaları da giyen Samed Yeşil, son olarak Almanya 3. Lig ekiplerinden Bayer Uerdingen'in kadrosundaydı.