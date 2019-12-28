Haberler » Spor » Liverpool'un eski oyuncusu Samed Yeşil, Ankara Demirspor'a transfer oldu - Spor

Liverpool'un eski oyuncusu Samed Yeşil, Ankara Demirspor'a transfer oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 36 puanla zirvede yer alan Ankara Demirspor, bir dönem Liverpool forması giyen Samed Yeşil'i kadrosuna kattı.

28.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:51 Liverpool'un eski oyuncusu Samed Yeşil, Ankara Demirspor'a transfer oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 36 puanla lider tamamlayan Ankara Demirspor, Samed Yeşil'i renklerine bağladı.

Başkent ekibi, alt yaş milli takımlarının formasını giyen Türk asıllı forvet oyuncusuyla anlaşma sağladı.

LIVERPOOL'DA FORMA GİYMİŞTİ

Almanya'da Bayer Leverkusen alt yapısından yetişen 25 yaşındaki Samed Yeşil, bir dönem 'da da oynamıştı.

İsviçre'de Luzern, Yunanistan'da Panionios formaları da giyen Samed Yeşil, son olarak Almanya 3. Lig ekiplerinden Bayer Uerdingen'in kadrosundaydı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Liverpool, Almanya, Spor

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:14   Futbol: Süper Lig - Spor
16:14   Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Spor
16:07   Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Beşiktaş TRC İnşaat: 72-104 - Spor
16:06   Yunus Mallı'nın amcasından Beşiktaş'a yeşil ışık! - Spor
16:05   Manisa FK Pendikspor'un genç oyuncusunu renklerine bağladı - Spor
15:51   Liverpool'un eski oyuncusu Samed Yeşil, Ankara Demirspor'a transfer oldu - Spor
14:44   Arda Turan, G.Saray'a gitmek için Barcelona'yı da ikna etti - Spor
14:06   Genoa, Sinan Gümüş'ü satış listesine koydu - Spor
12:40   Beşiktaş Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak istiyor - Spor
11:01   Çin'deki spiker, top Mesut Özil'e geldiğinde adını anons etmedi - Spor
28.12.2019 16:20:10