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Liverpool'un Uğurcan ısrarı sürüyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katma konusunda ısrarını sürdürüyor.

02.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:10Liverpool'un Uğurcan ısrarı sürüyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden , 'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katma konusunda ısrarını sürdürüyor.
Trabzonspor'da kaleyi devralan ve gösterdiği başarılı performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Uğurcan Çakır'ın taliplileri de artmaya devam ediyor. Yurt içinde ve yurt dışında birçok takımın transfer etmek istediği Uğurcan için Premier Lig ekiplerinden Liverpool da devrede. 23 yaşındaki kaleciyi yakından takip eden kırmızıların yetkilileri, bordo-mavili oyuncuyla ilgili sık sık teknik ekibe rapor sunuyor.
İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un da Alisson Becker'in alternatifi olarak düşündüğü isimler arasında Uğurcan Çakır başı çekiyor.
SEZON SONU TRABZON'UN KAPISI ÇALINACAK
Genç kalecinin menajeri Engin Kırkpınar da geçtiğimiz aylarda Uğurcan'ı izleyen takımlar arasında 3 İngiliz kulübünün olduğunu duyurmuştu. Ancak Trabzonspor, hedefleri doğrultusunda başarılı eldivenin en azından devre arasında elden çıkarmayı düşünmüyor. Bu nedenle Liverpool, sezon sonunda Uğurcan Çakır için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak olan Karadeniz ekibinin kapısını çalacak.
Ayrıca Liverpool'un Uğurcan için 20 milyon Pound civarında bir bonservis bedeli düşündüğü de konuşuluyor.
(İHA)

Trabzonspor, Liverpool, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

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