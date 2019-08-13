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Liverpool ve Chelsea taraftarları Taksim'de gezip döner yedi

Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa maçı öncesinde İstanbul'a gelen taraftarlar Taksim'e akın etti. İstiklal Caddesi'nde dolaşan bazı taraftarlar döner yemeyi ihmal etmedi.

13.08.2019 14:30
Liverpool ve Chelsea taraftarları Taksim'de gezip döner yedi

Dolmabahçe'deki Vodafone Park'ta UEFA Süper Kupa maçında yarın karşı karşıya gelecek olan iki İngiliz takımının taraftarları gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Stadyum çevresinde yapılan hazırlıklarda sona gelinirken, yaklaşık 50 bin İngiliz taraftarının takip etmesi beklenen maç öncesi bazı taraftarlar Taksim Meydanı'na geldi. Üzerlerindeki formalarla İstiklal Caddesi üzerinde dolaşan taraftarlar mağazaları gezdi.

İNGİLİZ TARAFTARLAR TAKSİM'DE DÖNER YEDİ

Bazı taraftarlar ise Sıraselviler Caddesi girişindeki restoranlarda döner yerken İstiklal Caddesi'nde yürüyen bazı taraftarlar, ilk kez İstanbul'a geldiklerini ve maç nedeniyle heyecanlı olduklarını belirtti. Öte yandan Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın çevresine de polis bariyerleri indirildi. Yarın oynanacak maç nedeniyle bariyerlerin güvenlik amaçlı anıtın çevresinin kapatılacağı öğrenilirken, Taksim Meydanı'nda atlı polislerin de önlemler kapsamında devriye attıkları görüldü.

Liverpool ve Chelsea taraftarları Taksim'de gezip döner yedi

Spor, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR (1)
YAVUZ HAN: BUNLAR HİÇ İNGİLİZE BENZEMİYORLAR Kİ. . . İNGİLİZ TAKIM TARAFTARLARI DİYEBİLİRİZ AMA İNGİLİZ DİYEMEYİZ. . BUNLARIN HEPSİ YA ASYALI YA AFRİKALIDIR. . .
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