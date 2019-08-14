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Liverpool ve Chelsea, Vodafone Park'taki son idmana engelli çocuklarla çıktı!

UEFA Süper Kupa mücadelesinde İstanbul'da karşı karşıya gelecek olan Liverpool ve Chelsea, Vodafone Park'taki son idmana engelli çocuklarla çıktı.

14.08.2019 13:02
Liverpool ve Chelsea, Vodafone Park'taki son idmana engelli çocuklarla çıktı!

Vodafone Park'ta Süper Kupa maçı için karşılaşacak olan Liverpool ve Chelsea kulüpleri, futbolcularının engelli çocuklar ile antrenman yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

"KIRMIZILAR ARASINDA GÜZEL ANLAR"

Liverpool sosyal medya hesabında, teknik direktör Jürgen Klopp ve Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın da dahil olduğu antrenmanla ilgili görüntüler, "UEFA Foundation çocukları ve 'Kırmızılar' arasında güzel anlar." yorumuyla paylaşıldı.

"İŞTE HER ŞEY BUNUNLA ALAKALI"

Chelsea'nin sosyal medya hesabında ise görüntülere "İşte her şey bununla alakalı!" yorumu yapıldı.

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Liverpool ve Chelsea, Vodafone Park'taki son idmana engelli çocuklarla çıktı!

Spor, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR (1)
VATANDAŞ RIZA: İyi olan kazanmasın esnaf kazansın, türbünlere degil dügünlerde oynayın emmiler
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