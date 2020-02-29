Liverpool, Watford'a 3-0 mağlup oldu ve 44 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında lider Liverpool , Watford'a konuk olduğu maçta hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Vicarage Road'da oynanan karşılaşmayı Watford 3-0'lık skorla kazandı ve Liverpool'un 18 maçlık galibiyet ile 422 günlük, 44 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Liverpool'a galibiyeti getiren goller 54. ve 60. dakikalarda Sarr ile 72. dakikada Deeney'den geldi.

44 MAÇLIK SERİ BİTTİ, REKOR KIRILAMADI

Ligdeki 44 maçlık yenilmezlik serisi ve 18 maçlık galibiyet serisi son bulan Liverpool, aldığı üst üste 18 galibiyetle Manchester City'nin 2017-18 sezonunda kırdığı Premier Lig'in en uzun galibiyet serisi rekoruna ortak olmuştu. Liverpool, bu mağlubiyetle City'nin rekorunu kıramamış oldu.

SON YENİLGİ CITY'YE KARŞI

Liverpool, Premier Lig'de son yenilgisini 3 Ocak 2019'da deplasmanda Manchester City'ye karşı almıştı.

Bu sonucun ardından lider Liverpool, ligde 26 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 79 puana yükseldi. Ligde kalma savaşı veren Watford ise 5 maç sonra kazandı ve 27 puana yükseldi.

Premier Lig'in 29. haftasında Liverpool evinde Bournemouth ile karşılaşacakken, Watford ise deplasmanda Crystal Palace'a konuk olacak.