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LİVERPOOLLU TARAFTARLAR BOĞAZ TURUNA ÇIKTI

UEFA Süper Kupa Final maçında karşı karşıya gelecek Liverpool-Chelsea maçı öncesi Liverpoollu taraftarlar, tekneyle boğaz turuna çıktı.

14.08.2019 22:04
LİVERPOOLLU TARAFTARLAR BOĞAZ TURUNA ÇIKTI
UEFA Süper Kupa Final maçında karşı karşıya gelecek Liverpool-Chelsea maçı öncesi Liverpoollu taraftarlar, tekneyle boğaz turuna çıktı. Yaklaşık 4 saat boyunca İstanbul'un ve boğazın tadını çıkaran futbolseverler, şarkılar ve marşlar söyleyerek doyasıya eğlendi.
Yaklaşık çok sayıda Liverpoollu taraftarın saat 14.00'da Kabataş iskelesinden hareket eden tekneyle birlikte çıktıkları boğaz turu 4 saat sürdü. Tur boyunca şarkılar söyleyip dans eden taraftarlar, bol bol fotoğraf çekildi. Kabataş İskelesi'nde sona eren tekne turunun ardından taraftarlar, maçın oynanacağı stada doğru yola çıktı.
LİVERPOOLLU TARAFTARLAR BOĞAZ TURUNA ÇIKTI

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Kaynak: DHA

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