Haberler» Güncel» Haber

Liverpoollu taraftarlar maç öncesi İstanbul'da doyasıya eğlendi

UEFA Süper Kupa maçında takımlarını desteklemek için İstanbul'a gelen çok sayıda Liverpool taraftarı, Taksim'de bir araya gelerek gece boyu takımları lehinde şarkılar söyleyip eğlendi.

13.08.2019 23:15 Liverpoollu taraftarlar maç öncesi İstanbul'da doyasıya eğlendi
UEFA Süper Kupa maçında takımlarını desteklemek için İstanbul'a gelen çok sayıda Liverpool taraftarı, Taksim'de bir araya gelerek gece boyu takımları lehinde şarkılar söyleyip eğlendi. UEFA Süper Kupa müsabakası kapsamında Liverpool ve Chelsea yarın Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Büyük final öncesi takımlarını destekleme için İstanbul'a gelen Liverpool taraftarları, Taksim'de düzenlenen organizasyonda buluştu. Liverpool resmi Türkiye Taraftar Grubu'nca düzenlenen etkinlikte yüzlerce taraftar bir araya geldi. Taksim'deki organizasyonda şarkıcı Jamie Webster, sahneye çıkarak takım şarkıları söyledi.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:20   - ZEYTİNBURNU AÇIKLARINDA İKİ GEMİ ÇARPIŞTI
00:19   Rusya ve Ukrayna arasında tehlikeli gerginlik! Birbirlerinin diplomatlarını sınır dışı ettiler
00:12   Kurtarma çalışmalarını izlerken kaza yaptı
00:08   Nehir yükselince mahsur kaldılar
00:07   İş yeri yangını - Vali Abdullah Erin'in açıklaması
00:05   Zeytinburnu açıklarında iki gemi çarpıştı
00:04   SPOR Ampute çocuklar Liverpool antrenmanına katıldı