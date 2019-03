Liyakat'ta Hedef Sağlıklı Girişimci

Tınaztepe Sağlık Grubu işbirliğiyle düzenlenen seminerde, üyelere meme kanserinden korunma yöntemleri anlatıldı. LİYAKAT Başkanı Berkay Eskinazi "İş hayatında başarılı olmak için sadece iyi bir girişimci olmak yetmez. Her kadın kendi sağlığına çok dikkat etmek zorunda. Çünkü sağlık her işin başı. Sağlığınızı korumak için yapmanız gereken herşey belli. Rutin kontrolleri mutlaka yaptırın" dedi.

Eskinazi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün bir mücadelenin eseri olduğunu hatırlatarak "Bu öyle bir mücadele ki acılarla doludur. Bugün kadın, hala var olma mücadelesi veriyor. Biz biliyoruz ki kadın isterse herşeyi yapar. Her işin altından kalkar. Ama tüm bunları yaparken sağlığımızı ihmal ettiğimiz dönemler oluyor. Var olma mücadelesi verirken sağlığımızı gözden kaçırabiliyoruz. Meme kanseri teşhisinde en basit yöntem olan el ile kontrolü her kadın uygulamalı. Çünkü sağlıklı kadın, sağlıklı girişimcidir. Herşeyden önemlisi sağlıklı kadın, sağlıklı toplumdur" diye konuştu.

Özel Tınaztepe Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Suna Güzel Doğan'ın sunum yaptığı seminerde katılımcılara meme sağlığı ve meme kanserinden korunma yolları anlatıldı. Op. Dr. Doğan, kadınların her ay düzenli yapacağı 'kendi kendine meme muayenesinin erken teşhis açısından önem taşıdığını belirtti. Doğan, 40 yaşından sonra her kadının yılda en az bir kez mamografi çektirmesini önerdi. Op. Dr. Doğan, 40 yaşından küçük kadınlarda saptanan lezyonların genellikle iyi huylu olduğunu, ancak bu oranın yüzde 100 olmadığını belirterek 40 yaşından önce de her kadının mutlaka meme muayenesi yaptırması ve saptanan lezyonların araştırılması gerektiğini söyledi.

