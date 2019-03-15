Liyakat Yeni Yıldızlar Yaratacak

Derneğe yeni üye olanlara rozet takma töreninde konuşan LİYAKAT Başkanı Berkay Eskinazi "Gençleri ve kadınları girişimci olarak ekonomiye kazandırmak üzere 8 yıl önce yola çıktık ve bir çok başarı hikayesine imza attık. Artık yıldızların zamanı. Yeni dönemde, yıldız girişimcileri ortaya çıkaracağız. Onların ışıltısına, onların enerjisine Türkiye'nin ihtiyacı var" dedi.

Yeni üyeler için Alyans Klüp'te düzenlene törende Jülide Tutan Hergül, Erkan Kahya, Funda Özger, Büşra Beril Karaman, Nilay Yıldırım Aydemir, Yaşam Orak, Özge Aslan LİYAKAT rozetlerini taktı. Törende konuşan LİYAKAT Başkanı Berkay Eskinazi, "Girişimci dediğimiz kişi, yaptığı işte başarılı olmak ve ekonomik anlamda da bunun karşılığını almak ister. O yüzden her girişim hikayesi aslında bir istihdam projesidir. Girişimcinin başarıya ihtiyacı olduğu gibi Türkiye'nin de girişimciye ihtiyacı var. Biz de bu yüzden yeni dönemde yıldız girişimcilerle buluşmak üzere çalışmalara başladık" diye konuştu.

YENİ ÜYE YENİ UMUT

LİYAKAT'ın girişimcilik markası olarak en üst noktada olduğunu ifade eden Eskinazi "Melek yatırımcı arayan ya da hayatında ilk kez proje yazıp elinden tutacak bir kimse arayan da LİYAKAT'ın desteğinden yararlanıyor. Çocuklarımızı, üniversitelilerimizi, kadınlarımızı iş hayatına hazırlayan, yenilikçi fikirlere ışık tutan LİYAKAT olarak bizim en büyük özelliğimiz, kendimizi sürekli yenileyebilmemizdir. Yeni üyelerimiz bizlere güç kattığı gibi yeni umutlar da veriyor" dedi.

GİRİŞİMCİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALIRIYOR

Eskinazi bu yıl Girişim Kampüsü'nün de yine inovatif bir çok projeyi, yatırımcılarla buluşturacağını söyledi. Eskinazi, "Girişim Kampüsü ile Türkiye'nin her yerinden yüzlerce gence, kadın ve erkek girişimci adaylarına ulaşıyoruz. Katılımcılarımıza akademik eğitimlerin yanı sıra iş dünyasının duayenleri ile bir araya gelme imkanı sağlayarak mentörlük çalışmaları yapıyoruz. Son adım olarak da yarattıkları iş fikirlerini değerlendirdiğimiz yarışma sonunda farklı kategorilerde hak sahibi olanların projelerini hayata geçirebilmeleri amacıyla can suyu olarak para ödülleri veriyoruz. Tüm bunları yaparken aslında bizler, girişimciliğin ünündeki o adı konmamış engelleri de kaldırmış oluyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler