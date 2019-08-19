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Ljajic, Sivasspor yenilgisi sonrası isyan etti!

Sezonun ilk maçında büyük hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in maç sonunda küplere bindiği ortaya çıktı.

19.08.2019 09:25
Ljajic, Sivasspor yenilgisi sonrası isyan etti!

Sivasspor deplasmanında siyah-beyazlıların tek etkili ismi olarak gözüken Boşnak asıllı yıldızın, karşılaşma sonunda soyunma odasına girdiğinde hücumda yalnız bırakıldığı gerekçesiyle bağırdığı ve teknik heyet tarafından sakinleştirildiği öğrenildi.

QUARESMA SAHANIN EN KÖTÜLERİNDENDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kamp döneminde Beşiktaş'ın en çalışkan ismi olarak dikkat çeken Quaresma, Sivasspor deplasmanında ise Beşiktaş kariyerindeki en kötü maçlarından birini yaşadı.

Portekizli yıldız oyunda kaldığı 62 dakika boyunca sadece 28 defa pas verebildi. Bu pasların hiçbiri hücumda rakibi zorlayacak türden değildi. Sadece iki defa orta yapabilen Q7, bunlarda da isabet sağlayamadı.

Ljajic, Sivasspor yenilgisi sonrası isyan etti!

Sivasspor, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR (4)
ÇARŞI ANKARA: 4 yer 5 atardık- 3 yer 4 atardık-5 yer 6 atardık. takımın geldiği duruma bak ! organıze atak yok hucum yok yarı alanımızdan cıkamadık. bıde artık küçük takım dıye bısey yok. her takım güçlü. sergen gelmelıydı bu takıma 5 sene ateslerdı takımı.
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BRÜTÜS: Efendi başkan fiko temizlesin bu durumu. 3.sınıf topçulara tonlarca para ver. Sonra ağla.
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FUTBOL SEVER: SATIN Q7, MEDELİ, CANERİ BUNLARDAN BİR CACIK OLMAZ, GENÇLER OYNASIN BUNLARDAN DAHA ÇOK FAYDASI OLUR, HALA Q7DİYEN TARAFTARLAR ADAMIN EMEKLİLİĞİ GELDİ GEÇMİŞTE İYİYDİ . ŞİMDİ TAKIMA ZARAR VERİYOR, BİR LAFIMDA ABDULLAH AVCIYA, TAKIMA BİR GENÇ FUTBOLCU BİLE ALAMADIN, KUSURA BAKMA SENDEN BİR CACIK OLMAZ, YENİLİYORSUN BARİ TAKIMA GENÇ OYUNCULARLA YENİL,
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BLACK EAGLE: Fiko eserinle gurur duy, şu takımı ne hale getirdin bedava oyuncu alacağım diye ! Takım feda sezonundaki takımdan daha kötü !
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