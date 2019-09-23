Adem Ljajic, Trabzonspor maçında yok!

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 3 sarı kart gören Sırp 10 numara Adem Ljajic, Medipol Başakşehir maçının 34. dakikasında hakem Suat Arslanboğa'ya yaptığı hareket sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı.Bu kart ile birlikte bu sezon ligdeki 4. sarı kartını gören Ljajic, gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor ile oynanacak maç öncesinde cezalı duruma düştü.

BU SEZON 2 GOL, 3 ASİST YAPTI

Sırp oyuncu bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 maça çıktı. 27 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.