Haberler » Spor » Haber

Adem Ljajic, Trabzonspor maçında yok!

Medipol Başakşehir maçının 34. dakikasında sarı kart gören Adem Ljajic, Trabzonspor karşılaşması öncesinde cezalı duruma düştü.

23.09.2019 20:45

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 3 sarı kart gören Sırp 10 numara Adem Ljajic, Medipol Başakşehir maçının 34. dakikasında hakem Suat Arslanboğa'ya yaptığı hareket sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı.Bu kart ile birlikte bu sezon ligdeki 4. sarı kartını gören Ljajic, gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor ile oynanacak maç öncesinde cezalı duruma düştü.

BU SEZON 2 GOL, 3 ASİST YAPTI

Sırp oyuncu bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 maça çıktı. 27 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Adem Ljajic, Trabzonspor maçında yok!

Suat Arslanboğa, Adem Ljajic, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:07 Medipol başakşehir
22:07 Burak Yılmaz golle döndü
22:05 Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
22:04 Futbol: Süper Lig
22:01 Medipol başakşehir: 1-1
21:31 Beşiktaş Park'ta 'Yönetim istifa' sesleri
21:22 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Ukrayna'ya kaybetti