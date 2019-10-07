Haberler » Spor » Haber

Tottenham'da Hugo Lloris en az 3 ay yok!

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Fransız kalecisi Hugo Lloris'in sakatlığı nedeniyle en az 3 ay futbol oynayamayacağını açıkladı.

07.10.2019 20:32

Tottenham'ın Brighton'a 3-0 yenildiği lig maçının 3. dakikasında sakatlanan Fransız kaleci Hugo Lloris'in sol dirseğinde çıkık tespit edildi. Sol kol bağlarında hasar meydana gelen 32 yaşındaki futbolcunun ameliyat edilmeyeceği ancak antrenmanlara yeni yıldan önce dönmesinin beklenmediği belirtildi.

TÜRKİYE MAÇINDA YOK

Lloris böylece Türkiye'nin de yer aldığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda bulunan Fransa Milli Takımı'nın, kalan 4 maçında forma giyemeyecek. Tottenham formasıyla bu sezon İngiltere Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 9 maça çıkan 32 yaşındaki kaleci, kalesinde 17 gol gördü.

Tottenham'da Hugo Lloris en az 3 ay yok!

Hugo Lloris, Tottenham, Futbol, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:48 (Özel Haber) Boskovic'ten Türkçe yeni sezon mesajı
01:46 Lucescu'nun yeni takımı belli oluyor
01:40 Eczacıbaşı VitrA, yeni sezona hazır -1-
01:18 Ünal Karaman, Rizespor maçında oyuncularını böyle sahaya gönderdi!
00:31 Lyon'da Sylvinho dönemi 3 ay sürdü
00:31 Espanyol'da David Gallego'nun yerine Pablo Machin getirildi
23:28 Lyon'da Sylvinho dönemi 3 ay sürdü