Tottenham'da Hugo Lloris en az 3 ay yok!

Tottenham'ın Brighton'a 3-0 yenildiği lig maçının 3. dakikasında sakatlanan Fransız kaleci Hugo Lloris'in sol dirseğinde çıkık tespit edildi. Sol kol bağlarında hasar meydana gelen 32 yaşındaki futbolcunun ameliyat edilmeyeceği ancak antrenmanlara yeni yıldan önce dönmesinin beklenmediği belirtildi.

TÜRKİYE MAÇINDA YOK

Lloris böylece Türkiye'nin de yer aldığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda bulunan Fransa Milli Takımı'nın, kalan 4 maçında forma giyemeyecek. Tottenham formasıyla bu sezon İngiltere Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 9 maça çıkan 32 yaşındaki kaleci, kalesinde 17 gol gördü.