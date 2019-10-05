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Lloris'in maçta kolu kırıldı, acı içinde sahayı terk etti! Oksijen tüpüyle hava verildi

Tottenham'ın deneyimli kalecisi Lloris, Brighton maçının 3. dakikasında yediği gol sonrasında kolunu kırdı. Acı içinde yerde kalan kaleciye oksijen tüpüyle hava verildi. Fransız kalecisinin uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

05.10.2019 15:32

Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Bayern Münih'e 7-2 yenilerek tarihin en ağır yenilgilerinden birine imza atan Tottenham'da işler yolunda gitmiyor. Ligde Brighton deplasmanına çıkan Tottenham, henüz 3. dakikada 1-0 geri düştü. Kaleci Hugo Lloris kalesine gelen topu kontrol edemezken; topu bir anda ağlarında gördü. Fransız kaleci hem golde hata yaptı hem de düşerken kolunu kırdı.

OKSİJEN TÜPÜYLE HAVA VERİLDİ

Bir süre yerde yatan Fransız oyuncuya oksijenli tüple hava verildi. Sedyeye alınan başarılı file bekçisi daha sonra tedavi için hastaneye götürüldü. İngiliz basını Lloris'in bu sezonu kapatabileceğini yazdı.

Lloris'in sakatığıyla Fransa Milli Takımı as kalecisinden yoksun kalacak. Lloris, Euro 2020 Elemelerinde İzlanda ve Türkiye maçlarında takımındaki yerini alamayacak.

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Lloris'in maçta kolu kırıldı, acı içinde sahayı terk etti! Oksijen tüpüyle hava verildi

Bayern Münih, Tottenham, Spor

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