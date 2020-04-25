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LNG tankeri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı LNG tankerinin geçişi sebebiyle tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

25.04.2020 10:19 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:20
Çanakkale Boğazı LNG tankerinin geçişi sebebiyle tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Alınan bilgiye göre, Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan ve Marmara Ereğlisi'ne giden Bahama Adaları bayraklı "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklü tanker Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazına giriş yaptı.
Marmara Denizi yönüne seyir yapan 118 bin 363 ton kapasiteli tankere boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün "Zübeyde Ana" ve "Kurtarma-9" isimli römorkörler eşlik etti.
Tankerin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı, güvenlik amacıyla tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. LNG tankeri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Kaynak: AA

Etiketler: Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel , Haber
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