Lng Taşımacılığı Hacmi Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

Sıvılaştırılmış Doğal Gaz taşımacılığı hacmi, tüm zamanların rekorunu kırdı. 2012'de görülen günlük 180 bin dolar zirvesini geçen LNG taşımacılığı hacmi, günlük 200 bin dolara yaklaştı.Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) taşımacılığı hacmi, 2012'de görülen günlük 180 bin dolar zirvesini de geçerek günlük 200 bin doları buldu.Analiz uzmanlarının değerlendirmesine göre, Asya-Pasifik için hacim tutarı 170 bin dolara yaklaştı. Atlantik Havzası'nda günlük rakamlar halen 140 bin civarında seyrediyor.Uluslararası Gaz Birliği'nin (IGU) açıklamalarına göre, her iki havzada da geçen kışa oranla 80 bin ile 85 bin dolar arasında seyreden bir fark söz konusu.LNG'nin Kuzey Yarımküre'deki kış ve yaz mevsimlerinde bir fark gözetilmeksizin ısıtma ve soğutma amaçlarıyla kullanılmasından dolayı oranlar yükseliş eğilimini koruyor. Ancak oranlar, gerek doğalgazın yeni tesislerden temin edilmesinden gerekse katedilen uzak mesafelerden dolayı yine de sıçrama yapabiliyor.Bu durum bir diğer sebebini de ihracatçıları daha uzun vadeli sözleşmelere tabi kalmaya zorlayan yüksek fiyat spekülasyonları teşkil ediyor.