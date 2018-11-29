Loda Mobilya, %20 + %20 Kampanyasıyla Evlerde Değişim Hareketini Başlatıyor

Yurtiçindeki tüm mağazalarda geçerli olan kampanya kapsamında konuşan Loda Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Karaçak; "Farklı bir tasarım anlayışı belirliyor ve evinizi kendinizi ifade etmenin bir yolu olarak kabul ediyoruz. Bu sebeple ürettiğimiz her tasarımda modern zamanların ihtiyaçlarına cevap verebilen, yüksek standartlarda ve güçlü bir styling oluşturabilecek bir dizayn dili benimsiyoruz. Bu noktada sürdürülebilir başarı kadar, ulaşılabilir olmak da bizim için önemli kriterdir. Loda Mobilya olarak evinizin olduğu kadar hayatınızın da bir parçası olmak istiyor ve %20 + %20 kampanyası ile değişim için bir yol açmak istiyoruz. Ürün gruplarının hepsini kapsayan bu kampanya ile evini yenilemek isteyenleri ve yeni evlenecekleri 30 Kasım'a kadar showroomlarımıza bekliyoruz" dedi.

Mobilya alışverişi yapmak için doğru zaman…

Tüm üretim ve satış süreçlerini değişen müşteri beklentileri temelinde tanımlayan Loda Mobilya, yaşama değer katan, fonksiyonel çözümler getirmeye devam ediyor. Modern bir stil rehberliğinde tasarlanan yatak odaları, yemek odaları, TV üniteleri, koltuk grupları ve mobilya aksesuarlarında geçerli kampanyasıyla avantajlı bir alışveriş deneyimi sunuyor.