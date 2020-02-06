Haberler » Güncel » Lodos Denizlispor tesislerini de vurdu - Haber

Lodos Denizlispor tesislerini de vurdu

Denizli'de dün öğle saatlerinden itibaren saatteki hızı yaklaşık 100 km'yi bulan lodos kentte hayatı felç ederken, şiddetli rüzgardan Denizlispor Haluk Ulusoy tesisleri de nasibini aldı.

06.02.2020 16:29 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:29Lodos Denizlispor tesislerini de vurdu
'de dün öğle saatlerinden itibaren saatteki hızı yaklaşık 100 km'yi bulan lodos kentte hayatı felç ederken, şiddetli rüzgardan Haluk Ulusoy tesisleri de nasibini aldı. Rüzgar antrenman sahasının tel örgüleri devirdi.

Denizli'de dün öğle saatlerinden sonra etkisini arttıran lodos kent genelinde olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Fırtına nedeniyle kentte birçok binada ve araçta hasarlar meydana geldi. Kentte cami minareleri, pazar yerleri, ağaç ve reklam tabelaları ile rüzgardan nasibini alan bir diğer yer ise Denizlispor Haluk Ulusoy tesisleri oldu. Denizlispor'un antrenmanlarının yapıldığı tesislerdeki tel örgüler rüzgarın şiddetine dayanamayarak devrildi. Fırtınanın etkisi ile antrenman sahasının içerisine devrilen tel örgüler bugün yapılan antrenman sırasında dikkatlerden kaçmadı. Tel örgülerinin gün içinde düzeltileceği ve eski haline getirileceği belirtildi. - DENİZLİ

Haluk Ulusoy, Denizlispor, Denizli, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26  Rastlantı nasıl yazılır? TDK'ya göre raslantı mı, rastlantı mı?
16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
6.02.2020 20:28:36