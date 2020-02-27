Haberler » Güncel » Lodos İstanbul'da etkili oluyor - Haber

Lodos İstanbul'da etkili oluyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün lodos tahmini sabaha karşı gerçekleşti.

27.02.2020 06:08 | Son Güncelleme: 27.02.2020 06:08Lodos İstanbul'da etkili oluyor
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün lodos tahmini sabaha karşı gerçekleşti. , ve Bostancı sahilde etkisini bir hayli gösteren lodos, dalga boylarını yükseltti.

Denizde gecenin sakinliği yerini hareketliliğe bıraktı

Gece boyunca megakentin Anadolu Yakasındaki ilçelerinden deniz oldukça sakin görülürken sabaha karşı hareketlilik başladı. Özellikle Kadıköy, Üsküdar ve Bostancı sahilinde dalgalar insan boyunu geçerken iç kesimlerde soğuk hava etkili oldu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre lodosun gün içerisinde zaman zaman etkili olması beklenirken deniz ulaşımında yaşanan iptaller veya ertelemeler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları resmi Twitter adresinden ve İnternet sitesinden dakika dakika duyuruluyor. - İSTANBUL

Kadıköy, Üsküdar, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  27 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 27 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
27.02.2020 06:36:25