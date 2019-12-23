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Lodos sebebiyle deniz ulaşımında seferler iptal

İstanbul ve çevresinde etkili olan lodos nedeniyle İstanbul Şehir Hatları AŞ ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) Hatlarında bazı seferler yapılamıyor.

23.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:22 Lodos sebebiyle deniz ulaşımında seferler iptal
ve çevresinde etkili olan lodos nedeniyle İstanbul Şehir Hatları AŞ ve Deniz Otobüsleri (BUDO) Hatlarında bazı seferler yapılamıyor.
İstanbul'da lodos etkisinin sürdürmeye devam ediyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle deniz ulaşımında iptaller yaşanıyor.
İstanbul Şehir Hatları AŞ ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), lodosla birlikte etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Şehir Hatları'nın iptal edilen seferleri şunlar:
"12: 00 Eminönü-Kadıköy-Adalar, Kadıköy-Beşiktaş seferleri, 10: 30 Adalar-Kadıköy-Eminönü, 10: 10 Eminönü-Kadıköy-Adalar, 09: 45 Bostancı-Karaköy-Kabataş, 08: 45 Bostancı-Karaköy, 08: 45 Karaköy-Bostancı, 07: 50 Kadıköy-Sarıyer, 07: 30 Beşiktaş-Adalar, 07: 55 Bostancı-Karaköy, 07: 10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 07: 45 Karaköy-Bostancı, 06: 55 Bostancı-Karaköy, 02: 00, 04: 45 Bostancı-Büyükada,
00: 00, 03: 10, 05: 55 Büyükada-Bostancı."
BUDO'nun iptal edilen seferleri ise şöyle:
"07: 00 Mudanya- Eminönü/Sirkeci, 09: 30 Mudanya - Eminönü/Sirkeci, 09: 30 Mudanya - Armutlu, 10: 00 Armutlu - Eminönü/Sirkeci, 10: 00 Eminönü/Sirkeci - Mudanya, 13: 00 Eminönü/Sirkeci - Mudanya, 13: 00 Eminönü/Sirkeci - Armutlu, 14: 00 Mudanya - Eminönü/Sirkeci, 14: 25 Armutlu - Mudanya, 16: 30 Eminönü/Sirkeci - Mudanya, 18: 00 Mudanya - Eminönü/Sirkeci, 20: 30 Eminönü/Sirkeci - Mudanya."

İstanbul, Eminönü, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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