Haberler » 3. Sayfa » Lodos ve aşırı yağış su baskınlarına sebep oldu - Haberler

Lodos ve aşırı yağış su baskınlarına sebep oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan lodos fırtınası sahilde dev dalgalara yol açarken, ilçede birçok yeri su bastıSabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra etkisini artıran lodos fırtınası beraberinde yoğun sağanak yağışları getirdi.

05.02.2020 17:39 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:44Lodos ve aşırı yağış su baskınlarına sebep oldu
'in ilçesinde etkili olan lodos fırtınası sahilde dev dalgalara yol açarken, ilçede birçok yeri su bastı

Sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra etkisini artıran lodos fırtınası beraberinde yoğun sağanak yağışları getirdi. Edremit'in birçok bölgesinde su baskınları yaşandı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle Çarşamba pazarında yağışa yakalanan vatandaşlar suların içinde aleşveriş yapmak zorunda kaldı. Altınoluk Mahallesi'nde ise dev dalgalar sahillere vurdu. Sahil yolu sular altında kaldı. Yağışın gece saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 19:29:29