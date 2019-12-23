Haberler » Güncel » Lodosta mahsur kalan balıkçıyı raftingciler kurtardı - Haber

Lodosta mahsur kalan balıkçıyı raftingciler kurtardı

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Beylerbeyi açıklarında mahsur kalan balıkçının imdadına boğazda rafting yapan aksiyon sporcuları yetişti.

23.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:40 Lodosta mahsur kalan balıkçıyı raftingciler kurtardı
'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Beylerbeyi açıklarında mahsur kalan balıkçının imdadına boğazda rafting yapan aksiyon sporcuları yetişti. Bota asılan sporcular, bağladıkları iple kayığı kıyıya çekerek balıkçıyı kurtardı.
İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Beylerbeyi açıklarında balık tutmak için kayığıyla denize açılan bir balıkçı, şiddetli lodos nedeniyle denizde mahsur kaldı. O sırada boğazda botlarıyla rafting yapan aksiyon sporcuları, mahsur kalan balıkçının imdadına yetişti. Balıkçının kayığını iple botlarına bağlayan sporcular, şiddetli lodos karşısında küreklere asılarak kayığı kıyıya doğru çekti. Sporcuların yardımıyla kıyıya çıkarılan balıkçının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan rafting yapan sporcuların lodos nedeniyle denizde mahsur kalan balıkçıyı kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı . Görüntülerde balıkçının kayığını iple botlarına bağlayan sporcular kayığı kıyıya doğru çekiyor.
(İHA)

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:42   Iğdır'da kaçak avcılık yapan 2 kişiye para cezası kesildi - Haber
15:42   Yeni Zelandalı ragbici Williams'tan Uygur Türklerine destek mesajı - Haber
15:37   Ahlat'ta 'İmam Hatip Liseleri Arası Ezan Okuma ve Hafızlık' yarışması - Haber
15:37   Aydın Şehit Aileleri Derneği Başkanı Esin'e yeni bir görev - Haber
15:37   Burdur Belediyesi'nden yeni yıl öncesi "Kadınlar Matinesi" - Haber
14:37   Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Haber
14:23   Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Haber
13:12   Son dakika: Ceren Özdemir davası 20 Ocak 2020'ye ertelendi! Sanığın akıl dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak - Haber
12:40   Ceren Özdemir''in katili Arduç: Kaçacağımı söyledim - Haber
12:38   Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi - Haber
23.12.2019 15:48:07