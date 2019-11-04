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Lodosta uçurtma sörfü keyfi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, saatteki hızı 40 kilometreyi bulan lodosta, macera tutkunları uçurtma sörfü (kitesurfing) yaptı.

04.11.2019 17:15Lodosta uçurtma sörfü keyfi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, saatteki hızı 40 kilometreyi bulan lodosta, macera tutkunları uçurtma sörfü (kitesurfing) yaptı.

Marmaris'te bugün rüzgarın oluşturduğu dalgaları gören sörfçüler, Atatürk Caddesi'nde bulunan halk plajına geldi. Uçurtma sörfleriyle kendilerini denize bırakan 6 sporcu, hızı 40 kilometreye kadar ulaşan lodosun etkisiyle oluşan dalgaların keyfini çıkardı.Vatandaşlar, 5 kilometrelik kıyı şeridinde görsel şölen sunan sörf tutkunlarını ilgiyle izledi. Sörfçülerden 35 yaşındaki Beyzanur Atakan, "Kış gelince gözümüz dışarıda oluyor. Rüzgar kuvvetlendiğinde sörfümü alıp, plaja gidiyorum. Sörf sporuyla tüm sıkıntılarımı atıyorum" dedi.



Atatürk Caddesi, Marmaris, Güncel

Kaynak: DHA

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