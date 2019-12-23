Haberler » Güncel » Lodostan etkilenen balıkçı teknesinin batma anı kameraları yansıdı - Haber

Lodostan etkilenen balıkçı teknesinin batma anı kameraları yansıdı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde gece saatlerinde etkili olan lodos fırtınası, Zeytinli Çayı'nda bulunan balıkçı teknelerini sürükledi.

23.12.2019 11:31 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:31 Lodostan etkilenen balıkçı teknesinin batma anı kameraları yansıdı
BALIKESİR'in ilçesinde gece saatlerinde etkili olan lodos fırtınası, Çayı'nda bulunan balıkçı teknelerini sürükledi. Bir teknenin batış anı ise kameralara yansıdı.

Edremit ilçesinde gece saatlerinde etkili olan lodos fırtınası, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini azaltırken, yerini zaman zaman şiddetlenen sağanağa bıraktı. Gece süren fırtınadan ise en fazla balıkçı tekneleri etkilendi. Gece lodostan etkilenen bir balıkçı teknesinin batış anı ise sabah saatlerin DHA tarafından görüntülendi. valiliğinden yapılan açıklamada, lodosun etkisinin Salı sabah saatlerine kadar süreceği bildirildi.


- Balıkesir

Balıkesir, Zeytinli, Edremit, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:38   Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi - Haber
12:38   Esenyurt'ta kaza yapan araçta sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı - Haber
12:38   Antalya-öğretmeni, trafikte tartıştığı sürücü bıçakladı - Haber
12:38   Mersin 4 yaşındaki berra'nın sırtına 100 saçma isabet etti - Haber
12:38   Tepki gösterdikleri barınağı ziyaret edip, hayvanları sahiplendiler - Haber
11:33   Ev hapsindeki kedicik, cezaevinde çektirdiği fotoğraflarını paylaştı - Haber
11:28   Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında: Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım - Haber
11:12   MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı - Haber
11:08   İstanbul'da kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı - Haber
10:23   4 buçuk yaşındaki Mira'nın konuşması için 2 bin 500 kilometre yol aştılar - Haber
23.12.2019 12:40:48