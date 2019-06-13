Logitech G, HERO 16K sensörünün kullanım alanını yeni oyun mouseu serisiyle genişletiyor

Logitech'in en gelişmiş sensörünün, artırılmış pil ömrü ile sektör lideri bir performans ve hassasiyet sunduğu belirtiliyor. Logitech G, Los Angeles'te düzenlenen E3 2019'da, oyun serisindeki üç mouse'un daha, kendi geliştirdiği özel, yüksek performanslı HERO 16K sensörüyle güncelleneceğini duyurdu. Logitech G'nin eşsiz HERO 16K sensörüyle güncellenecek modelleri, tamamı benzersiz bir performans ve her seviyedeki oyuncu için inanılmaz bir hassasiyet için tasarlanan, G903 LIGHTSPEED Wireless, G703 LIGHTSPEED Wireless ve G403 HEROOyun Mouse'ları olacak.

"ÖZEL HERO SENSÖRÜMÜZ BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU"

Konuyla ilgili konuşan Logitech Gaming Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ujesh Desai, "Özel HERO sensörümüz, tanıtılmasından bu yana sensör teknolojisinde bir dönüm noktası oldu ve kullanıcılar tarafından çok sevildi. Bu teknolojiyi daha fazla oyun mouse'unda kullanmanın en doğru iş olacağına inandık ve bugün daha fazla oyuncuya, en iyi performanslarını gösterebilmeleri için ihtiyaç duydukları hassasiyet ve pil ömrünü sunmaktan heyecan duyuyoruz." dedi.

POWERPLAY KABLOSUZ ŞARJ SİSTEMİYLE UYUMLU

Logitech G'nin "Amiral Gemisi" G903, mükemmel bir oyun deneyimi ve önceki nesle göre 10 kat güç verimliliği sağlayan sınıfının en iyisi HERO 16K sensörüyle güçlenirken,.bu teknoloji kullanıcılara 140 saat gibi inanılmaz bir pil ömrü sunuyor. G903'ün özellikleri arasında ayrıca Logitech G'nin LIGHTSPEED kablosuz teknolojisi, POWERPLAY kablosuz şarj sistemiyle uyumluluk, oyuncuyu sarmalayan 16,8M LIGHTSYNC RGB, hassas oyun deneyimi için zarif tasarım ve 11 programlanabilir tuş yer alıyor.

PİL ÖMRÜNÜ 35 SAATE ÇIKARMAYA ODAKLANIYOR

Kullanıcıların eline rahatça sığacak şekilde tasarlanan G703 LIGHTSPEED de olağanüstü bir takip performansı ve hassasiyeti için HERO 16K sensörüyle güncellendi. Logitech, G703'de toplam ağırlığı 95 grama düşürürken pil ömrünü tek bir şarjla 35 saate çıkarmaya odaklandı. Logitech G703'ün LIGHTSPEED kablosuz teknolojisi, 16.000 maksimum DPI'da ve sıfır takılmalı kusursuz bir oyun deneyimiyle gelişmiş kablosuz performansı sunarken, POWERPLAY kablosuz şarj sistemiyle de uyumlu çalışıyor.

KULLANICILARA OYUNU KAZANMALARI İÇİN ÜSTÜN PERFORMANS SAĞLIYOR

Güncellenen serinin son modeli olan kablolu G403 HERO ise hafif ve ergonomik olarak tasarlanmış yapısı ve yeni HERO sensörüyle, kullanıcılara oyunu kazanmaları için gereken takip doğruluğunu ve üstün performansı sağlıyor.

6 ADET PROGRAMLANABİLİR DÜĞMEYE SAHİP

G403 ayrıca, LIGHTSYNC RGB, 10 grama kadar değiştirilebilen ağırlık ve oyuncuların tercihlerine göre ayarlanabilen 6 adet programlanabilir düğme gibi özelliklere sahip bulunuyor.

Oyuncuların donanımlarından en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmak için, üç oyun mouse'u da Logitech'in G HUB gelişmiş oyun yazılımı kullanılarak özelleştirilebiliyor. Basit ve modern bir arayüze sahip olan yazılım, oyuncuların her oyun için ekipmanlarını hızlı bir şekilde kişiselleştirmelerini, profilleri indirmelerini, paylaşmalarını ve daha fazlasını sağlıyor.