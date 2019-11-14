Logitrans Fuarı'nda Arkas Lojistik'e iki kategoride ödül

Logitrans Uluslararası Transport Lojistik Fuarı kapsamında düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri bu yıl 10. kez sahiplerini buldu. Arkas Lojistik, Dünya havacılık tarihinin en büyük taşıması "Büyük Göç" ile Jüri Özel Ödülü'ne, Yılın Uluslararası Ticari Eşya Taşıma İşletmeleri kategorisinde de Atlas ödülüne layık görüldü.

Türkiye'nin lojistik kulvarındaki Atlas'ları belli oldu. 13-15 Kasım tarihleri arasında Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen 2019 Atlas Lojistik Ödülleri, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) yapılan törende sahiplerine takdim edildi.

Jüri Özel Ödülü İki Yıldır Arkas Lojistik'te

2018 yılında da Uluslararası Lojistik İşletmecileri kategorisinde TANAP Projesi ile Jüri Özel Ödülü'nün sahibi olan Arkas Lojistik, işletmelerin ciro, çalışan sayısı, şube adedi gibi çok sayıda kriterin değerlendirildiği aşamalar sonrasında bu yıl da havacılık tarihinin en büyük göçü olarak nitelendirilen THY taşınma projesi ile Jüri Özel Ödülü'nü aldı. Ödül, Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez'e Aysberg Basın Yayın İdari Direktörü İlker Altun tarafından takdim edildi.

Arkas Lojistik'e bir diğer ödül de Yılın Uluslararası Ticari Eşya Taşıma İşletmeleri kategorisinde geldi. Arkas Lojistik bu kategoride de Atlas Ödülü'nün sahibi oldu. Arkas Lojistik Genel Müdürü Serhat Kurtuluş Ödülü UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener'in elinden aldı.

Arkas Lojistik, THY'nin İstanbul Havalimanına Taşınma Projesi'nde 10.459 adet ekipman taşıdı. Projede 1557 adet araç ekipmanı kullanılırken, 1805 personel görev yaptı. Yük taşıyan araçların uzunluğu 80 km'ye denk gelirken taşınan ekipmanların kapladığı alan ise 242 dönüm olarak gerçekleşti. Araçların katettiği mesafe ise 10 dünya turuna eşdeğer nitelikteydi. (Fotoğraflı)