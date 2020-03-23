Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Logo Yazılım, 35'inci yılını dijital konserle kutladı - Ekonomi

Logo Yazılım, 35'inci yılını dijital konserle kutladı

Logo Yazılım, 35'inci yılını dijital bir konserle kutladı.

23.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:50
Logo Yazılım, 35'inci yılını dijital konserle kutladı
Logo Yazılım, 35'inci yılını dijital bir konserle kutladı.
Logo Yazılım'dan yapılan açıklamaya göre, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen performans, dijital olarak kayda alınarak ölümsüzleştirildi.
Logo Yazılım'ın kuruluş döneminde önemli emekleri olan çağdaş bestecilerden Cengiz Onural, orkestra ve koro için yazmış olduğu özgün eserlerden özel bir seçki hazırladı. Aynı repertuvar 2019 yılında Logo Yazılım'ın faaliyet gösterdiği ülkelerden Romanya 'da George Enescu Filarmoni Orkestrası tarafından Bükreş 'in tarihi Athenaeum salonunda icra edildi. Eserler; Logo Yazılım'ın doğuşundan bugünlere gelmesini betimleyen iki eser ile Boğdan Prensi Dimitri Kantemir'in İstanbul'da yaşadığı dönemde bestelediği saz eserlerinden esinlenerek Cengiz Onural'ın orkestra ve koro için yazmış olduğu eserlerden oluşturuldu.
11 Mart 2020'de alınan kararla seyircisiz düzenlenen konserin dijital ortama aktarılarak seyircilerle buluşması sağlandı. Uzun emekler sonucu ortaya çıkan bu tarihi anı her zaman yaşatmak isteyen Logo Yazılım, konserin tamamını YouTube'a yükleyerek isteyen herkesin dilediği zaman konseri izlemesine olanak sağlıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Tekbulut, "Maalesef 11 Mart 2020'de sevdiklerimizle birlikte olamadık. Ancak uzun emeklerle son haline getirdiğimiz eserlerimizi insanlara ulaştırabilmek ve duygularımızı herkesle paylaşabilmek için aynı tarihte seyircisiz olarak performans düzenleyerek 35'inci yıl konserimizin dijital kaydını hazırladık. Bugün 35'inci yıl konserimizi herkesin evlerinde izlemeleri, bizlerle aynı heyecanı paylaşmaları için kaydımızı tüm ekranlarla paylaşıyoruz. Nice 35 yılları birlikte kutlamak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Cengiz Onural, Romanya, Bükreş, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar Ekonomi
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor Ekonomi
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor
Tunç Soyer’den koronayla mücadele eden personellere moral primi Ekonomi
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi Ekonomi
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi
Korona vurguncusu zenginlere test satarak bir haftada 19 milyon TL kazandı Ekonomi
Korona vurguncusu zenginlere test satarak bir haftada 19 milyon TL kazandı
IMF’den koronavirüs için bir iyi bir kötü haber Ekonomi
IMF'den koronavirüs için bir iyi bir kötü haber
900 bin kişinin yaşadığı ilçede 7 bin aileye biner TL dağıtılacak Ekonomi
900 bin kişinin yaşadığı ilçede 7 bin aileye biner TL dağıtılacak
Erzurumlu esnaftan örnek davranış! 2 ay kapatacak ama maaşları ödeyecek Ekonomi
Erzurumlu esnaftan örnek davranış! 2 ay kapatacak ama maaşları ödeyecek

Son Dakika Ekonomi Haberleri

QNB Finansbank'tan krediler için erteleme imkanı - Ekonomi Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi Samsun'da 6 ton silajlık mısır tohumluğu dağıtıldı - Ekonomi Fed adımıyla altın fiyatları yükseldi - Ekonomi Fed sınırsız parasal genişleme işaret etti - Ekonomi Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı - Ekonomi Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi - Ekonomi Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum - Haber İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı - Ekonomi Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı - Ekonomi Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar - Ekonomi
Loading