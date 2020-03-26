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Logo Yazılım'dan "Kovid-19'a karşı alınan tedbirler" hakkında açıklama

Logo Yazılım, şirket çalışanları sağlığının birinci önceliği olduğuna dikkati çekerken, mart ayının ilk günleri itibarıyla dünyada ve Türkiye'de yaşanan Kovid-19 virüs salgını sebebiyle tedbirler aldığını duyurdu.

26.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:06
Logo Yazılım'dan
Logo Yazılım, şirket çalışanları sağlığının birinci önceliği olduğuna dikkati çekerken, mart ayının ilk günleri itibarıyla dünyada ve Türkiye 'de yaşanan Kovid-19 virüs salgını sebebiyle tedbirler aldığını duyurdu.
Logo Yazılım'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Mart'ın ilk haftası itibarıyla şirketimizde tüm seyahatler askıya alınmış, zorunlu olanların ise üst yönetimin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Ayrıca ofislerde gerekli temizlik ve dezenfeksiyon önlemleri alınıp tüm çalışanlar Kovid-19 hakkında bilgilendirilmiş ve Sağlık Bakanlığı'nın önerileri hatırlatılmıştır.
Ülkemizde ilk vakanın görülmesi sonrası şirketimizde 'Çalışan Sağlığı, İş Güvenliği ve Sürekliliği Masası' kurulmuş, İSG kurulu ile paralel hareket ederek 'pandemi önleme' çalışmalarına başlamıştır.

Çalışanlarla sürekli olarak güncel bilgiler paylaşılmaktadır. Konuyla ilgili güncel bilgilere çalışanların her zaman ulaşabilmesi için şirketin intraneti üzerinde 'COVID-19 Bilgilendirme' sekmesi açılmış, tüm kaynak dosyalara ve duyurulara erişim sağlanmıştır. Şirketimiz tüm çalışanlarımızın sağlığını gözeterek 17 Mart tibarıyla uzaktan tam zamanlı çalışma modeline geçmiştir.
Evden çalışma süresi 'Çalışan Sağlığı, Güvenliği ve İş Sürekliliği Masası' tarafından Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları paralelinde iki haftada bir değerlendirilecektir. Bu süre içerisinde işlerin devamlılığı için tüm iç ve dış iletişimimiz dijital platformlar kullanılarak yapılmaktadır. Teknoloji şirketi olarak altyapımız ve iş süreçlerimiz uzaktan çalışmaya hazır ve elverişli olduğundan, herhangi bir sorun ile karşılaşılmamıştır.
Evden çalışma İSG kuralları kapsamında çalışanlara bildirilmiştir. Tüm faaliyetlerimiz aksamadan devam etmektedir."

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi

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